Jennifer Lopez z grobową miną nawiedza pchli targ w towarzystwie córki. Tak odreagowuje odwołanie trasy koncertowej (ZDJĘCIA)

54-letnia Jennifer Lopez przechodzi poważny kryzys, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nikt już chyba nie ma wątpliwości, co do tego, że plotki o jej kłótniach z Benem Affleckiem są do pewnego stopnia prawdziwe. W ostatnich tygodniach oboje byli widziani bez obrączek. Trudno uznać to za zabieg promujący letnią trasę koncertową wokalistki. Lopez odwołała bowiem występy na kilka tygodni przed rozpoczęciem tournee.