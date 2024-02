Jennifer Lopez ZBESZTANA za występ w Dubaju, za który miała zgarnąć 20 MILIONÓW: "Będzie w zmowie z homofobią i mizoginią!"

Barbara 31 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Bez sensu. To jest jej praca, robi to w celach zarobkowych. Nie ma wplywu na to co panstwo sobie wyrabia i jakie ma prawa. Czyli co ja jestem za spolecznoscia LGBTQ, szukam pracy ale nie pojde pracowac do biura gdzie nie ma zatrudnionych gejow i drag queens bo to homofobia.