Jennifer Lopez zrobiła sobie tatuaż z dedykacją dla męża na walentynki. Romantycznie? (FOTO)

z jednej strony fajnie, że się kochają, ale z drugiej strony widać taką presję od Jennifer. To ona wszystkim się zajmuje, to ona sprzedaje obrazek tej pięknej, jakże bajkowej miłości do internetu, a on tylko przytakuje na jej zachcianki, decyzje, żeby był dobry pr. Wydaje się, jakby on był cały czas nieobecny i tylko zgadzał się na to wszystko, bo nie ma innego wyboru. Akurat on raczej nigdy nie nie publikował wszystkiego w internecie, tak jak robi to J.