Jeremy Renner w pierwszym wywiadzie po wypadku: "Pisałem OSTATNIE SŁOWA dla moich najbliższych" (WIDEO)

Początek roku okazał się dla Jeremy'ego Rennera bardzo trudny. Gwiazdor Marvela nieomal nie zginął w starciu z pługiem śnieżnym, który przemieszczał się po drodze bez kierowcy. Renner chciał wskoczyć do maszyny, aby przejąć nad nią kontrolę, jednak to się nie udało. Finalnie doszło do wypadku. Aktor trafił do szpitala z powaznymi obrażeniami. Miał ponad 30 złamań i musiał przejść dwie skomplikowane operacje.