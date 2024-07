Jerzy i Barbara Stuhrowie spędzili razem ponad pięć dekad. Znali się od dzieciństwa: "To jest miłość. Na dobre i na złe"

Jerzy i Barbara Stuhrowie poznali się jeszcze w dzieciństwie

Nie widzieli się ponad rok, odkąd Jerzy pierwszy wyjechał z Bielska na studia do Krakowa. Nie poznał Basi. Zmieniła się, wydoroślała, wypiękniała. Stanęli w kącie na korytarzu, żeby porozmawiać. Tak to się zaczęło - napisała Beata Nowicka w książce "Basia. Szczęśliwą się bywa".

Stuhrowie byli zgranym duetem prywatnie i zawodowo

Miłość najbardziej kojarzy mi się z olbrzymią tęsknotą do żony, do dzieci. To był dla mnie naturalny stan. Mam poczucie, że zawód zabrał mi coś z domowego szczęścia. Ale nie zamieniłbym tego. Moje szczęście polegało na tym, że żona to rozumiała. Nie walczyła z tym. Dała mi wolność bycia zrealizowanym - cytuje jego słowa "Viva".