Jerzy Połomski nie żyje. Już wiadomo, jak będzie wyglądał nagrobek artysty

Okazuje się, że Połomski jeszcze za życia zadbał o szczegóły swojego pochówku. Artysta lata temu wykupił miejsce w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. To właśnie tam w lipcu została pochowana jego 92-letnia siostra - Jadwiga Pająk. Według doniesień "Super Expressu" z sierpnia tego roku, Połomski życzył sobie, by on oraz jego siostra spoczęli w tym samym grobie i wyraźnie zaznaczył to w umowie przy zakupie miejsca na warszawskim cmentarzu. Podczas pogrzebu ukochanej siostry Połomskiego, między artystą i jego menedżerką wywiązała się rozmowa, o której szczegółach kobieta opowiedziała w październiku w rozmowie z "Super Expressem". Violetta Lewandowska wyznała, iż wprost zapytała piosenkarza, jakie ma życzenia co do własnego nagrobka.