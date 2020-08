Jerzy Stuhr mówi o udarze w rozmowie z Tomaszem Lisem: "Żona zobaczyła, że się pochyliłem, nie wiedziałem, co się dzieje"

W nocy z 12 na 13 lipca Jerzy Stuhr trafił do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Jego stan określany był jako poważny. Niezbędne było błyskawiczne przetransportowanie aktora helikopterem do szpitala .

Do poprawiającego się stanu zdrowia aktora postanowił też odnieść się jego syn. Maciej Stuhr podziękował fanom za wsparcie w tych trudnych chwilach. Skierował też pod ich adresem przestrogę - uczulił, by w momentach, gdy z daną osobą dzieje się coś niepokojącego, błyskawicznie reagować.

Maciej Stuhr kpi z Andrzeja Dudy

W wywiadzie Stuhr zaznacza, że choć mógł już wrócić do domu, teraz czeka go intensywna rehabilitacja:

Zawał to panika, ogromny stres. W onkologii z kolei czai się to w człowieku, tli i jest obawa przed eksplozją. A tutaj takiego stresu nie ma, czeka mnie pełna rehabilitacja, że tak powiem, narządu mowy - podkreśla aktor i wspomina: Przez pierwsze dwa, trzy dni ciągle myślałem, że jestem w saunie. Tak było gorąco. To było szczęście w tym wszystkim, że tak szybko zareagowano...

Była 21.00 i słupki sondażowe skoczyły. Żona zobaczyła, że się pochyliłem, jeszcze sam zszedłem po schodach, nie wiedziałem, co się dzieje, ale wiedziałem, że ktoś do mnie mówi - wraca wspomnieniami do dramatycznego wieczoru. Następnie, odnosząc się do wyniku głosowania, aktor mówi, że nie wiąże emocji politycznych z tym, co wydarzyło się w jego życiu: