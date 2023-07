Jerzy Stuhr o wypadku pod wpływem alkoholu: "Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę NIC NIE ZROBIŁEM"

Iwona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo mnie zaskoczył komentarz pana Jerzego. Teraz pokazał swoją prawdziwa twarz,zawsze wszystkich pouczał i umoralnial,wytykał złe zachowania. Okazuje się ,jemu wolno więcej , może jeździć pod wpływem alkoholu, do tego nie czuje się winny . Pokazał , ze jemu można więcej , ze jest ponad prawem , i ze ludzie którzy uważają ze złe postąpil i mówią o tym glosno , hejtuja go , pomawiają, a on przecież jest niewinny. Sąd i prokurator tez go hejtuja . Może by tak dać mu specjalny glejt upoważniający tego ponadczloewieka do jazdy ,,po spożyciu,,, przecież on jest wyjątkowy wiec może wszystko .Czy pana prawo nieobowiązuje, czy pan jest ponad to? Ta wypowiedzią zrzucił pan siebie z piedestalu. , Teraz już wiemy kim tak naprawdę pan jest.