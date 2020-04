Jessica Biel JEST ZAZDROSNA o odnowioną "przyjaźń" Britney Spears i Timberlake’a? "Justin był wzruszony słowami swojej byłej"

Dawno nic nie wywołało takiej nostalgii u miłośników popkultury, jak taneczne wideo Britney Spears wykonane do utworu Justina Timberlake’a . Przy okazji gwiazda popełniła wpis, w którym nazwała byłego chłopaka geniuszem i wspominała, że ich rozstaniem 20 lat temu żył cały świat… No cóż, ciężko się z tym nie zgodzić. Piosenkarz też rozczulił się wspominając te chwile i skomentował post Brit zamieszczając emoji poniesionych w górę rąk oraz płaczu ze śmiechu.





Ta przyjacielska zażyłość wyrażona pismem piktograficznym zaczęła zastanawiać fanów byłej pary. Czy jest szansa na to, że Justin i Brit do siebie wrócą? I co na to aktualna żona gwiazdora? Jak dowiedział się "HollywoodLife" partnerka Timberlake’a, Jessica Biel, stara się nie być zazdrosna o instagramowe wspominki gwiazd muzyki.