Jessica Mercedes w ogniu krytyki za bierny wypoczynek na Wyspach Owczych: "WSTYD! Tam ZAMORDOWANO półtora tysiąca delfinów" (FOTO)

Bee 17 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Nie pojechałabym w to miejsce nigdy i za żadne pieniądze. Właśnie ze względu na fakt mordowania delfinów. To niesłychanie inteligentne ssaki, wykorzystywane m.in. do terapii ludzi. Gdyby miejscowi dostali porządnie po kieszeni i odczuli brak turystów może,pomału, coś by się zmieniło w tych barbarzyńskich obyczajach. Ostracyzm raz na rok to za mało. No ale wiadomo, że celebryci dla kasy zrobią wszystko. Odrażające i bardzo smutne.