Jessica Mercedes ZDRADZIŁA, ILE WAŻY: "Już NIE MUSZĘ dłużej chudnąć!"

Miki 42 min. temu

A ja od stycznia 14! A o 8 to jestem w biurze :p. Wstaję o 6, godzinę ćwiczę, potem ogarniam i odstawiam do szkoły dzieci, potem praca 8 h. Potem rozwożę dzieci p o treningach, potem zbieram, potem się bawimy, jemy razem. Utulamy do snu, czytamy razem książki. Potem pogram na gitarze, poucze się wloskeogo, po przytulam z mężem. Jeszcze sprzatkanie domu między czasie, gotowanie, pranie itd. Co chcę Wam powiedzieć dziewczyny? To my zwykłe kobiety jesteśmy bohaterkami, jesteśmy gwiazami, jesteśmy wyjątkowe i dzielne. A te wszystkie pseudo motywatorki ze sztabem ludzi którzy za nich wszystko robią niech się schowają. To my możemy uczuć je życia. Jesteście wielkie! Wszystkie! Bądźcie z siebie dumne.