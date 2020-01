Jessica Simpson o swoim uzależnieniu: "Powoli ZABIJAŁAM SIĘ piciem i braniem leków"

Jessica Simpson jest jedną z tych gwiazd, które dzięki niebywałej żyłce do interesów dorobiły się gigantycznych fortun. Amerykanka od lat spełnia się w kilku dziedzinach show biznesu na raz, a jej wartość rynkowa wyceniona jest dziś na okrągły miliard (!) dolarów.

Okazuje się, że tendencja do tycia nie była jedynym problemem ambitnej celebrytki. W swojej książce "Open Book", która niebawem będzie miała swoją premierę, amerykańska businesswoman wyjawiła, że przez cale życie borykała się z uzależnieniem od leków i alkoholu, które w rezultacie doprowadziły do pobytu na odwyku.

"Rzucenie było najłatwiejszą częścią" - wyznała. "Byłam zła na tą butelkę. Na to, że przez nią byłam taka z siebie zadowolona i przy tym otępiała."

"Dzieliłam łóżko z córką przyjaciela rodziny. Wszystko zaczęło się od łaskotania mnie po plecach, a następnie do rzeczy, które były wyjątkowo nieprzyjemne. Przez sześć lat byłam wykorzystywana przez tę dziewczynę podczas wizyt naszej rodziny" - wyjaśniła.

W końcu Jessica zdobyła się na odwagę i opowiedziała rodzicom, co działo się podczas wizyt u znajomych.

"Byłam ofiarą, ale jakoś to do mnie nie dotarło. Pamiętam, że jak im to powiedziałam, matka walnęła ojca w ramię i krzyknęła: "Mówiłam ci, że coś się dzieje". Od tej pory nigdy nie zostaliśmy tam więcej na noc, ale też nigdy później nie poruszyliśmy tego tematu".