Jessica Ziółek o rozpadzie związku z Milikiem: "PRZESTAŁAM GO POCIĄGAĆ w łóżku". Mówi, ile razy w miesiącu ze sobą sypiali

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik zaczęli się spotykać, gdy ten dopiero rozpoczynał swoją karierę piłkarską. Influencerka zyskała wtedy ogólnopolską rozpoznawalność i przyjęła zaszczytne miano WAG. Doszło nawet do zaręczyn. Niestety, związek pary nie przetrwał próby czasu i pod koniec 2020 roku doszło do rozstania. Sportowiec niedługo później znalazł miłość u boku Agaty Sieramskiej, z którą mieszka w Turynie.

W ramach promocji swojej książki "WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy" Ziółek zaczęła regularnie wracać pamięcią do związku z Milikiem. W podcaście Żurnalisty Jessica wyznała, co jej zdaniem mogło przyczynić się do rozpadu relacji z piłkarzem. 28-latka stwierdziła, że prawdopodobnie Arkadiusz nie był zadowolony z jej coraz częstszego przebywania w Polsce.

Po 9 wspólnych latach, w których byliśmy z Arkiem, no to zrobiłam sobie rachunek sumienia, co mogłam zrobić nie tak. Co było nie tak. Na pewno nie tak było to, że ja wiesz, bardzo dużo czasu zaczęłam spędzać tutaj w Polsce i mało spędzałam z nim, kiedy on naprawdę może mnie potrzebował - powiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

Jessica Ziółek szczerze o przyczynie rozpadu związku z Arkadiuszem Milikiem: "Przestałam go pociągać w łóżku"

Ziółek zdradziła również, że z powodu "zajadania stresu" przybrała w pewnym okresie życia na wadze. Zdaniem influencerki "dodatkowe kilogramy" mogły sprawić, że nie była już wystarczająco atrakcyjna dla swojego partnera. Dodała, że z czasem coraz rzadziej uprawiali seks. Przytoczyła nawet konkretne "statystyki"...

Dwa, przestała o siebie trochę dbać. Był taki moment w moim życiu, kiedy szczególnie, jak masz firmę i wiesz, zaczyna ci się troszeczkę wszystko burzyć, to jedni np. popadają w jakiś nawyk typu alkohol i inne, a ja popadłam w jedzenie. Czyli po prostu zajadałam swój stres. I gdzieś tam mi się przytyło, więc uważam, że to też był powód tego, że przestałam go pociągać w łóżku. Nie sypialiśmy ze sobą jak króliki, że codziennie się to robi, tylko np. sporadycznie bardziej. No nie wiem, np. w miesiącu to z 10 razy - podsumowała.

