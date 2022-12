Jest akt oskarżenia w sprawie Jerzego Stuhra. Aktor STANIE przed sądem

Jerzy Stuhr w połowie października wywołał niemały skandal, po tym, jak okazało się, że aktor wsiadł za kierownicę po spożyciu alkoholu i dodatkowo potrącił motocyklistę. Mężczyzna zahaczył kierującego motorem, a następnie próbował odjechać z miejsca zdarzenia, bo - jak sam tłumaczył - "nie zauważył kolizji". Aktor tuż po całym zdarzeniu postanowił przemówić za pośrednictwem internetowego profilu swojego syna - Macieja Stuhra. Na Facebooku pojawiło się oświadczenie, w którym to przeprosił za całą sytuację i przyznał, że "podjął najgorszą decyzję w swoim życiu".

Czy wyrażenie szczerego ubolewania odzwierciedla wszystkie moje emocje? Nie. Czy napisanie, że ogromnie mi przykro z powodu wydarzenia, do jakiego doszło w dniu 17 października 2022 roku, cokolwiek zmienia? Niewiele. Niemniej, bez tych słów nie da się zacząć niczego. Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji - pisał.

Jak poinformował RMF, Stuhr został przesłuchany w prokuraturze i przyznał się do winy. Mężczyzna potwierdził również, że tamtego wieczora "wypił kilka lampek wina, a później wsiadł do auta i jechał na spotkanie". Dodatkowo aktor wspomniał, że nie zauważył, że zahaczył przejeżdżającego motocyklistę. Serwis przekazał, że Stuhr chciał dobrowolnie poddać się karze, ale śledczy nie wyrazili na to zgody.