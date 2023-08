Jest ulubioną prezenterką "Faktów". Jakie ma wykształcenie? "Nie wiem, czym przekonałam szefów"

Anita Werner urodziła się w Łodzi i tam również ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Już w trakcie szkoły próbowała swoich sił w roli piosenkarki czy aktorki. W wieku 17 lat razem z zespołem nagrała utwór "Z Tobą", z którym dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów Radia Łódź. Rok później zagrała główną rolę żeńską w filmie Pasikowskiego "Słodko gorzki". Pojawiła się też w kilku innych produkcjach - m.in. w filmie "Dzieje mistrza Twardowskiego", "To my" czy serialu "Zostać miss". Chociaż Werner postanowiła zrezygnować z kariery aktorskiej, wciąż pozostała na szklanym ekranie.