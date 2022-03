Jim Carrey POTĘPIA Willa Smitha i całe Hollywood po oscarowej gali: "Poczułem OBRZYDZENIE"

Echa 94. ceremonii rozdania Oscarów wciąż nie milkną. A wszystko to zasługa Willa Smitha, który podczas występu Chrisa Rocka nieoczekiwanie wtargnął na scenę i wymierzył komikowi cios w policzek. Agresję aktora sprowokował niewybredny dowcip Rocka na temat łysiny jego żony, Jady Pinkett Smith. Niedługo po incydencie Will odebrał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego i w swoim przemówieniu przeprosił wszystkich zgromadzonych za swój wybuch, tłumacząc na przykład, że "miłość sprzyja szaleństwu". Dzień po oscarowej gali aktor opublikował także oficjalne przeprosiny, w których pokornie przyznał, iż jego zachowanie było nie do przyjęcia.

Ostatnio do dyskusji na temat incydentu z udziałem Smitha postanowił dołączyć Jim Carrey. Podczas poniedziałkowego występu w "CBS Mornings" aktor otwarcie potępił nie tylko zachowanie kolegi po fachu, lecz również postawy pozostałych osób obecnych na gali. Niedługo po tym, jak Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, otrzymał bowiem od zgromadzonych owację na stojąco w związku ze zdobyciem nagrody dla najlepszego aktora.

Wielu ludzi pracowało bardzo ciężko, żeby dotrzeć do tego miejsca, by otrzymać nagrodę za całą ciężką pracę, którą wykonali. To był taki moment egoizmu, który rzucił cień na to wszystko - dodał.