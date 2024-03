Jimmy Kimmel WYŚMIEWA Donalda Trumpa, który nazwał Oscary "nudnymi i poprawnymi politycznie". Tak zareagowały gwiazdy (WIDEO)

Racso 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Przecież to tylko durne filmy, a ci ludzie to TYLKO aktorzy. Po co marnować czas na ten targ sztuczności i próżności? Co to wnosi dla świata? Ma to w ogóle jakąś wartość i znaczenie? Zarabiają gruby hajs na takich naiwnych szarych ludzikach. Serio trzeba jeszcze ich nagradzać i oglądać na cały świat jak jakichś bożków? Dla mnie świat filmowy to żadna wyższa półka, ani elita. Nic co nie służy nam w żaden sposób, ani nie czyni tego świata lepszym, nie powinno być tak gloryfikowane.To tylko rozrywka...