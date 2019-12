J.K Rowling krytykowana za kontrowersyjny komentarz. "Jako osobie, która w dzieciństwie znalazła schronienie w Hogwarcie, łamiesz mi serce"

Tak 2 godz. temu zgłoś do moderacji 385 11 Odpowiedz

Przecież to co mówią to prawda a zwolnienie tej kobiety jest dyskryminacja i to za co? Za prawdę. Zawsze były i będą dwie płcie jak ktoś ma coś w głowie niech sobie zmienia ale natura stworzyła dwie płcie i nic więcej