Joanna Brodzik zwierza się Małgorzacie Ohme: "Nie wiedziałam, co mi jest. Myślałam, że mam RAKA PIĘT"

free 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

50 lat to nie jest przyspieszona menopauza. To jest normalna menopauza. Przyspieszona to koło 40tki. Nie rozumiem, dlaczego kobietom zależy na tych wszystkich krwawieniach. Przecież to bolesne i uciążliwe. Na 40. urodziny zrobiłam sobie sterylizację, żeby za nic nie zajść w ciąże już wiecej, a teraz czekam, aż przestene kupować tampony. W ogóle po utracie płodności nie poczułam się mniej kobietą, wręcz przeciwnie rozkwitłam w sferze intymnej, bo mogłam wreszcie czerpać 100% z bycia z partnerem bez strachu o ciąże z tyłu głowy, a gdyby tabletka nie zadziałała a gdyby cośtam. To było absolutnie wyzwalające, przeszłam ze świata stresu do nieba. Tym bardziej nie widzę żadnej wartości w miesiączce. To jakiś absurd. Na milion % nie bede po tym płakać.