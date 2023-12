Joanna Dunikowska-Paź zadebiutowała w roli prowadzącej "19:30". Internauci KOMENTUJĄ

Rewolucje w TVP trwają w najlepsze. Największą zmianą było wyłączenie sygnału TVP Info. Tego samego dnia Marek Czyż zapowiedział, że "Wiadomości" wrócą w nowym, obiektywnym wydaniu. Jak się okazało, program zyskał też nową szatę graficzną, a nawet nazwę. Od kilku dni wieczorny serwis informacyjny TVP to "19:30".

Komentarze po sobotnim wydaniu "19:30"

Pierwsze wydania poprowadził Marek Czyż. W sobotę zastąpiła go nowa twarz stacji, czyli Joanna Dunikowska-Paź. O jej transferze mówiono już od kilku tygodni. W ostatnich latach dziennikarka była związana z redakcjami TVN24. Ma też na koncie epizod w Nowej TV. Prowadzenie wieczornego serwisu informacyjnego to nie jej debiut w mediach publicznych. Do 2016 r. relacjonowała wydarzenia polityczne i społeczne w TVP Info.