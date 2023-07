Joanna Horodyńska jest na Krecie. Mówi, co dzieje się na wyspie: "Temperatury są bardzo wysokie. Zmienia się kierunek wiatru"

Joanna Horodyńska relacjonuje pożar w Grecji

Dostaje od Was dużo pytań o pożary, tu na Krecie. Jestem obok miasta Chania. Póki co, jest tu bezpiecznie. Inne wyspy bardziej ucierpiały, jak zapewne wiecie. Niebawem wracam. Od dziś jest tu jednak ostrzeżenie o "ekstremalnym zagrożeniu pożarowym". Temperatury są bardzo wysokie. Zmienia się też ciągle kierunek wiatru. To też wpływa na rozprzestrzenianie się ognia. Dziękuję za troskę. U mnie wszystko OK. Mam jednak oczy szeroko otwarte - napisała w mediach społecznościowych Joanna Horodyńska.