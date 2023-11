Joanna Jędrzejczyk wyznała, co usłyszała, gdy poszła do spowiedzi. Teraz znany ksiądz w SKANDALICZNY sposób podsumował jej słowa

Elomorelo 54 min. temu zgłoś do moderacji 273 43 Odpowiedz

To po co chodzi do instytucji zwanej kosciol? Mial prawo tak poweidziec bo oni maja swoje zasady. Ja do kosciola niw chodze i nie zadam rozgrzeszania za swoje czyny. Ksiadz tak naprawde uwazam mial prawo. Mial racje. Po co sie oburzac?! Nie chodzzic tam gdzie nas sie nie chce. To tak jak isc do restauracji weganskiej zamowic steka i oburzac sie ze nie chca przygotowac?!