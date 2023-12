Joanna Koroniewska BEZPRAWNIE stała się "twarzą" usług medycyny estetycznej. Aktorka idzie do sądu: "Miarka się przebrała"

Koroniewska jest znana w sieci z tego, że stawia na naturalność. Świadomie rezygnuje z filtrów, często pokazuje się bez makijażu i we włosach związanych na szybko - w końcu właśnie tak na co dzień prezentuje się większość kobiet w domowym zaciszu. Nie każdemu podoba się jednak to, w jaki sposób aktorka promuje się w sieci.