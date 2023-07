Joanna Koroniewska dostała niemoralną propozycję od SUGAR DADDY. Teraz ostrzega inne kobiety (FOTO)

Facet 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Laska wrzuca już chyba wszystko co się da na Insta, łącznie ze zdjęciami w stroju kąpielowym i dziwi się, że jakiś napalony zbok do niej wypisuje. Wzięłaby się do roboty to nie miałaby czasu na sprzedawanie swojego życia w social mediach i nie miałaby "niemoralnych" propozycji. Ona jest dla mnie klasycznym przykładem, co to internet robi z ludźmi. Kiedyś normalna laska, ładna aktorka, a dzisiaj podstarzała mamuśka, wrzucająca wszystko na insta, której wydaje się, że jest fajna. Może i na tym zarabia lepiej niż na roli w tym g..nym serialu, ale w jej wieku to już to jest po prostu niesmaczne. Na miejscu jej męża bym się wstydził za taką żonę. Nie mówiąc o dzieciach...Jeszcze żeby faktycznie było na co popatrzeć, ale ona naprawę lata świetności ma już dawno za sobą.