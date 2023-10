Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor sprzeczają się z internautami po wstępnych wynikach wyborów. "Nie wiesz, na kogo głosowaliśmy" (WIDEO)

Ha ha ha 9 min. temu zgłoś do moderacji 20 8 Odpowiedz

Kuba Wojewódzki spalił 500złotowy banknot przy szklaneczce z drinkiem, tak świętuje, znamienne. Celebryci z pudelka namieszali zwykłym ludziom w głowach i ci poszli sobie wybrać Tuska, ponownie Tuska, dacie wiarę. Ludzie mają krótką pamięć. Nikt normalny nie psioczy na 500+, tylko takie korwin-piotrowskie z zasuszoną macicą. Podobno fryzjerki, pedikurzystki i kosmetyczki poszły na opozycję głosować. Może nie mają dzieci i dodatkowo uwierzyły że jak czytają Pudla to też są celebrytkami. Jeszcze będziecie płakać - Jarosław wróć i go po rękach i nogach całować. Na zachodzie są jeszcze wyższe świadczenie socjalne, ale w Polsce kogoś boli że uboźsi dostają pieniądze. Wiadomo jak ktoś ma 10 tysięcy na rękę to mu 500+ wisi. Miała być podwyżka płacy minimalnej, to teraz figę z makiem dostaniecie. Bo podwyżki dla najuboższych napędzają inflację? Śmiechu warte. Najlepiej niech celebryci żyją jak pączki w maśle wydają pieniądze, a biedniejsi niech grzebią po śmietnikach. Grzebanie w śmietniku w poszukiwaniu jedzenia nie napędza inflacji. Jaka była rewaloryzacja emerytur za poprzednich rządów Tuska (żadna), a jaka za rządów PiS? Babcie i dziadkowie dziękują młodzieży, celebrytom i kabaretowi Neonówka za Tuska, hahaha.