Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zostali ZATRZYMANI przez POLICJĘ. "Kiedy w jedno popołudnie najpierw ZASILASZ budżet państwa" (FOTO)

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już od kilku lat prężnie działają jako influencerzy. Aktorka i prezenter Polsatu prowadzą w sieci własny program, do którego zapraszają znanych celebrytów. Małżonkowie nagrywają też razem humorystyczne filmiki i ochoczo dokumentują na Instagramie codzienne perypetie. Poczynania pary zdają się wzbudzać spore zainteresowanie internautów - profil Koroniewskiej śledzi aż ponad 770 tysięcy użytkowników.

Koroniewska i Dowbor na rodzinnej przejażdżce. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Co, kochanie, zrobiłeś? - dopytywała na nagraniu Koroniewska.

To nie ja miałem prowadzić - odparł naburmuszony prezenter.

W pewnym momencie do dyskusji włączyła się siedząca na tylnym siedzeniu córka pary, która postanowiła krótko skomentować całą sytuację.

Mandat! Mandat! - powtarzała dziewczynka, na co Koroniewska zareagowała śmiechem

Małżonkowie nie zdradzili, za co konkretnie Dowbor został ukarany przez policję. W dołączonym do wideo podpisie prezenter zdradził jednak, że była to jego pierwsza od kilku lat wpadka na drodze.