Joanna Koroniewska pokazała MONSTRUALNE USTA! Takiego odzewu się nie spodziewała: "Co Was kręci?" (FOTO)

cytat 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

„Globalne Partnerstwo Publiczno-Prywatne (GPPP) jest ogólnoświatową siecią kapitalistycznych interesariuszy i ich partnerów biznesowych. Kolektyw ten obejmuje globalne korporacje (w tym banki centralne), fundacje filantropijne (zarządzane przez multi-miliarderów), polityczne think-tanki, rządy i ich agencje, organizacje pozarządowe, wybrane instytucje akademickie i naukowe, globalne organizacje charytatywne, związki zawodowe i innych wybranych 'liderów myśli'. GPPP kontroluje globalne finanse i światową gospodarkę. Tworzący go 'partnerzy' ustalają światową, krajową i lokalną politykę (...), a następnie promują tę politykę za pomocą mediów mainstreamowych (które także są 'partnerami' w GPPP) i współpracują między sobą, aby zapewnić jej wdrożenie i egzekwowanie. (…) Rola rządów i polityków w procesie globalnego zarządzania jest marginalna. Służą oni jedynie do wdrażania odgórnie ustalonej agendy i do sprzedawania jej społeczeństwu. (...) Nie ma znaczenia, na kogo zagłosujesz w wyborach; trajektoria polityki krajowej jest ustalana na poziomie globalnym. Taka jest dyktatorska natura GPPP i nic nie mogłoby być dalsze od demokracji”. Gdy już zrozumiemy jak tak naprawdę działa globalny system zarządzania i jakie są cele tych, którzy za nim stoją, zdajemy sobie sprawę, że tzw. „suwerenne państwa” to niewiele więcej niż spektakl teatralny odgrywany przez aktorów na scenie globalnego partnerstwa publiczno-prywatnego.