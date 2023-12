Joanna Krupa nagrała, jak uczy 4-letnią Ashę języka polskiego. Fani jednogłośni: "Ta wiedza na pewno ZAPROCENTUJE" (WIDEO)

Pod koniec marca wyszło na jaw to, o czy media spekulowały od miesięcy, czyli że Joanna Krupa po cichu powróciła na rynek singli. Będzie to drugi rozwód w "dorobku" znanej Polki za oceanem. Póki co rodzice Ashy Leigh pozostają w separacji, jednak sama celebrytka zapowiedziała w rozmowie z Pudelkiem, że "umowa jest podpisana" i "nie ma mowy o powrocie do związku".

Dla dobra Ashy Leigh jej rodzice pragną zachować klasę w obliczu rozpadu małżeństwa, dlatego robią, co w ich mocy, by dziewczynka odczuła to możliwe jak najdelikatniej. Byli małżonkowie zapewniają, że pozostali przyjaciółmi, gdyż ich priorytetem jest, by, mimo ich problemów, jedynaczka dorastała w szczęśliwej rodzinie. Niedawno modelka i biznesmen celebrowali 4. urodziny dziewczynki, w ramach których urządzono jubilatce przyjęcie w bajkowym stylu.

Joanna Krupa uczy córkę języka polskiego

Joanna Krupa, gdy nie jest pochłonięta sprawami zawodowymi, całkowicie oddaje się opiece małej Ashy. Jeszcze przed przyjściem dziewczynki na świat prowadząca "Top Model" deklarowała, że absolutnym priorytetem jest dla niej to, by jej pociecha była bilingwalna, dlatego od narodzin zwraca się do niej zarówno po angielsku, jak i po polsku.

Teraz celebrytka stara się dotrzymać danego słowa i uczyć dziewczynkę ojczystego języka. Jedną z takich lekcji 44-latka zarejestrowała telefon, prosząc córkę o przetłumaczenie nazw poszczególnych zwierząt na polski. Trzeba przyznać, że jak na swój wiek świeżo upieczona 4-latka radzi sobie całkiem nieźle. Zamieszczone na Instagramie nagranie modelki nauczającej Ashę rozczuliło internautów, którzy zgodnie stwierdzili, że ucząc małą polszczyzny, celebrytka robi jej przysługę.

Dobrze, że uczysz ją polskiego - słusznie!; Coraz częściej się zdarza, że dzieci emigrantów nie mówią w języku rodziców; Warto uczyć dzieci języków. W przyszłości ta wiedza na pewno zaprocentuje - pisali.

Zobaczcie nagranie z lekcji polskiego w wykonaniu Joanny Krupy. Słodkie?

