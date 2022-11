Joanna Krupa, ojczym Andziaks z młodszą o 40 lat ukochaną i narzeczona Rzeźniczaka świętują 50. urodziny Krzysztofa Gojdzia w Miami (ZDJĘCIA)

Krzysztof Gojdź od kilku lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Znany ze swojego ciętego języka (i rzadko spotykanego parcia na szkło) lekarz długo walczył o to, żeby zabłysnąć na celebryckim firmamencie. I dopiął swego: dostał swój własny program w telewizji o operacjach plastycznych, a oprócz tego pokazał swoje umiejętności na parkiecie w 8. edycji polsatowskiego "Tańca z gwiazdami". Dziś chirurg gwiazd może poszczycić się gigantycznym majątkiem, który najchętniej inwestuje w kolejne mieszkania.

Na imprezie urządzonej w luksusowym hotelu The Setai w Miami Beach do białego rana bawiła się śmietanka towarzyska, a wśród nich m.in. Joanna Krupa, Katarzyna Wołejnio, ociec Andziaks z młodszą o 40 lat partnerką czy eksprzyjaciółka Natalii Siwiec, którą możecie pamiętać z jej ikonicznego reality show "Enjoy the View", Patrycja Mikula.