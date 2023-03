Joanna Krupa rozwodzi się po raz drugi. Tak wyglądało medialne małżeństwo modelki z Romainem Zago i ich głośne rozstanie

W poniedziałkowy wieczór zagraniczne portale poinformowały, że niemal pięcioletnie małżeństwo Joanny Krupy i Douglasa Nunesa przejdzie niebawem do historii . Tabloidy rozpisywały się na temat złożonego już przez Amerykanina pozwu o rozwód, którego powodem miały być "różnice nie do pogodzenia". Na opublikowanie krótkiego oświadczenia w mediach społecznościowych zdecydowała się też sama Joanna.

To nie pierwszy rozwód Joanny Krupy. Przypominamy historię miłości modelki z pierwszym mężem

Tak wyglądał pierwszy ślub Joanny Krupy. Był transmitowany w amerykańskiej telewizji

Po trzech latach dość burzliwego narzeczeństwa Joanna Krupa i Romain Zago wzięli ślub, o którym swego czasu mówili wszyscy. Ceremonia kosztowała ponoć pół miliona dolarów, a nagranie z imprezy można było podziwiać w telewizji. W tamtym czasie pisano, że producent reality show "The Real Housewives of Miami" za prawa do transmisji ślubu zapłacił Krupie i Zago okrągły milion dolarów. Wesele odbyło się w pięciogwiazdkowym hotelu Park Hyatt Aviara Resort w Carlsbad, niedaleko granicy z Meksykiem. Panna młoda poszła do ślubu w kreacji Chagoury Couture za 30 tysięcy dolarów. Impreza miała miejsce przy hotelowym basenie otoczonym setkami świec i białych kwiatów.