Joanna Krupa sprzedaje UŻYWANĄ choinkę za niespełna 3 tysiące złotych. Ma smykałkę do interesów?

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie, w domach rozpoczęły się przygotowania do tego okresu. Trwają intensywne porządki, które przeplatane są strojeniem wnętrz oraz przeglądaniem ozdób z ubiegłych lat .

Joanna Krupa sprzedaje sztuczną choinkę

Na Facebooku Joanny Krupy pojawiło się krótkie ogłoszenie, w którym modelka zaoferowała sztuczną choinkę z odbiorem w Chicago, której dwukrotnie użyła podczas poprzednich świąt. Zapewnia jednak, że wciąż wygląda jak nowa. Dekoracja została kupiona za 1200 dolarów (ok. 4800 zł), a sprzeda za 700 dolarów, co po przeliczeniu daje ok. 2800 złotych.