Joanna Krupa w dresie i z torbą za 13 tysięcy pędzi z córką do swojego mercedesa z kawką w dłoni (ZDJĘCIA)

Dla dobra Ashy Leigh jej rodzice starają się jednak zachować klasę w obliczu rozwodu, dlatego robią, co w ich mocy, by dziewczynka odczuła to możliwe jak najdelikatniej. Niebawem już byli małżonkowie zapewnili media, że "pozostali przyjaciółmi", gdyż ich priorytetem jest, by mimo ich problemów jedynaczka dorastała w szczęśliwej rodzinie. Ostatnio wybrali się nawet w "pełnym składzie" do parku rozrywki.