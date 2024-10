Joanna Kurska GRZMI po słowach Tomasza Kammela o "cudzie życia", których żałuje: "DNO". Pokazała, jak pozował z Anną Klarą Teodorą

Od września Tomasz Kammel współpracuje z Kanałem Zero. Kilka dni temu były gwiazdor TVP wystąpił w ponad dwugodzinnej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, podczas której poruszył wiele pikantnych wątków z czasów pracy w mediach publicznych. Zasugerował nawet, że Kinga Dobrzyńska nie jest już szefową "Pytania na Śniadanie".

Tomasz Kammel tłumaczy się z mówienia o "cudzie życia"

Głośnym echem odbiły się też jego wspomnienia z wielkanocnego koncertu z 2021 r. To wówczas wtedy zwrócił się ze sceny do Jacka i Joanny Kurskich, nazywając ich nienarodzone jeszcze dziecko "cudem życia".

Bocelli zatytułował swój koncert "Cud życia". I to bardzo pięknie wpisuje się w ducha świąt Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Wpisuje się również w to, co widzę na sali, bo cud życia jest choćby w pierwszym rzędzie. A wraz z cudem jego rodzice, Joanna i Jacek Kurscy - mówił.

Jego słowa wywołały niemałe kontrowersje. Ponad trzy lata później Kammel postanowił odnieść się do całej sytuacji. Jak przyznał, gdyby mógł cofnąć czas, "wolałby tego nie powiedzieć". Dodał też, że wspominany wyżej komentarz jest prawdopodobnie największą wpadką w jego karierze.

Jeśli chodzi o "cud życia", to pamiętaj, to w ogóle nie była sprawa jakkolwiek telewizyjna. To nie była sprawa realizacji jakichś celów telewizyjnych i spraw politycznych. To była po prostu historia typu: oksytocyna eksploduje, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, przyprowadziłem żonę w 9. miesiącu ciąży, która ma prawie 50 lat, ja jestem grubo po 50-tce i będziemy mieli dziecko. Asia, jego żona, miała prawie 50 lat. I on strasznie chciał to uczcić - tłumaczył, odpowiadając, dlaczego prezes TVP tak często był pokazywany na antenie TVP podczas koncertów i innych wydarzeń.

Joanna Kurska zwróciła się do Tomasza Kammela

Na słowa Tomasza Kammela błyskawicznie zareagowała Joanna Kurska. Żona byłego włodarza Telewizji Polskiej opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie byłego pracownika, który trzyma na rękach jej córkę - Annę Klarę Teodorę.

Kanał Zero. Oficjalne Zero to faktycznie jedno, wielkie zero! Tomasz Kammel i Krzysztof Stanowski rozprawiający o wieku kobiety w ciąży. Dno dna. P.S. Tomku, cud życia serdecznie Cię pozdrawia - dopisała.

