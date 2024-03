Joanna Kurska odpiera oskarżenia o PRZYJĘCIE ŁAPÓWKI od producenta programu TVP: "POZYWAM do sądu"

Kolejna afera z poprzednią ekipą panujących w TVP już rysuje się na horyzoncie. Tym razem o sprawie doniósł Newsweek, na którego łamach niejaki Ryszard Krajewski , producent telewizyjny, przyznał się do wręczenia dawnej ekipie z Woronicza łapówkę w wysokości pół miliona złotych. Nie mając co do tego stuprocentowej pewności, Krajewski zaczął rzucać nazwiskami osób, do których jego zdaniem mogły trafić pieniądze. Wśród nich wymieniono Joannę Kurską .

Edyta Podleś przyszła do mojego mieszkania, które mieściło się nad oddziałem mojego banku. Chwilę wcześniej wypłaciłem pół miliona złotych. Nie było tego dużo - 10 plików po 100 banknotów pięćsetzłotowych . Dałem jej, mówiąc tylko, by nikomu nie przekazywała pieniędzy, dopóki nie podpiszę umowy z TVP na "Va banque" - czytamy na stronie Newsweeka. Na pewno pieniądze dostał Tomasz Klimek . Podejrzewam, że drugą osobą była Joanna Klimek (dziś Kurska - red.). Tym, który się wycofał, był moim zdaniem Stanisław Bortkiewicz .

Joanna Kurska odpowiada na oskarżenia

W artykule "Newsfejka" (tak Kurska nazywa "Newsweeka" - red.) "Łapówka w TVPiS?" niejaki Krajewski opowiada, że podejrzewa, iż część tytułowej łapówki trafiła do mnie. Oświadczam, że nigdy nie wzięłam od nikogo żadnej łapówki. Nie znam Krajewskiego, nie wiem, jak wygląda (przekonam się dopiero w sądzie), ale wiem, że to nie Krajewski zawiadomił prokuraturę teraz, tylko mój mąż zrobił to wobec Krajewskiego już 3 lata temu. Krajewski szantażował wtedy jednego z dyrektorów TVP, że jak nie dostanie lepszych warunków zlecenia na produkcję teleturnieju "Va Banque", to będzie szkalować szefostwo telewizji opowiadaniem o łapówce, której beneficjentem miałby być prezes TVP i szef Biura Spraw Korporacyjnych. Dlatego został potraktowany jak szantażysta. (…) W prokuraturze Krajewski wszystkiemu zaprzeczył. Sprawę zamknięto. "To człowiek, który ma długi i zrobi dla pieniędzy wszystko, żeby mieć program w TVP" - powiedziała mi Edyta Podleś, współpracownica Krajewskiego.