Joanna Liszowska chwali się efektami sesji zdjęciowej i żartuje: "Trochę w Photoshopie zabrali mi bioder, a było co zabierać". Doceniacie dystans? (FOTO)

Joanna Liszowska szydzi z komputerowej zmiany swojego wyglądu

Pewnie trochę w Photoshopie zabrali mi bioder - a było co zabierać, pewnie wygładzili mi twarz... bo prawie każdy chce widzieć ładne... ale i tak bez tego lubię siebie... bo to ja... niedoskonała, uśmiechnięta, i z energią do robienia tych zdjęć - napisała Joanna Liszowska, podkreślając zarówno spory dystans do siebie, jak i samoakceptację.