Joanna Liszowska rozprawia o NIEZALEŻNYCH kobietach: "Nie będzie z mężczyzną dlatego, że go potrzebuje" (WIDEO)

Joanna Liszowska o nieznaleźności kobiet

Wydaje mi się, że jeżeli kobieta jest silna niezależna, nie tylko finansowo, ale też mentalnie, psychicznie, emocjonalnie, to stawia mężczyźnie poprzeczkę bardzo wysoko, bo nie będzie już z mężczyzną dlatego, że go potrzebuje w znaczeniu, że jakiekolwiek ma korzyści, nie mówię finansowe, ale jakiekolwiek, bo sobie nie poradzi, bo potrzebuje pomocy. Oczywiście to wszystko jest cudowne, to też jest element życia wspólnego, ale będzie z nim, bo chce z nim być. Dla niego. To oznacza, że gorzej przejdą zachowania, które nie są fajne - stwierdziła aktorka.