Joanna Narożna żali się po operacji nosa: "Czuję się FATALNIE" (FOTO)

Dawid Narożny kilka lat temu zdobył ogromną popularność. Wszystko to za sprawą discopolowej formacji Piękni i Młodzi , którą tworzył z byłą żoną Magdaleną. Co prawda ich małżeństwo nie przetrwało, ale byli zakochani przekonywali, że ich rozstanie nie wpłynie na działalność zespołu. Tak się jednak nie stało, bo po pamiętnym koncercie w Zakopanem w 2020 roku Dawid Narożny został "wykluczony ze składu Pięknych i młodych". Zanim ta decyzja została podjęta, byli małżonkowie i ich nowi partnerzy wywołali awanturę, o której rozpisywały się niemal wszystkie portale plotkarskie.

Dawid Narożny ponownie zagra w Pięknych i Młodych

Narożni nie ukrywają już w mediach swojej niechęci do siebie i co jakiś czas wbijają sobie publicznie szpileczki. Niedawno Dawid wytoczył ciężkie działa, kiedy to poinformował, że on również zakłada zespół. Wokalista nie musiał długo zastanawiać się nad nazwą nowej formacji, bo ogłosił wszem wobec, że będzie występował na scenie pod szyldem... Pięknych i młodych. Okazało się również, że i tym razem na koncertach towarzyszyć mu będzie żona (ale nowa), bo Joanna Narożna dołączyła do zespołu. W składzie znalazła się także wokalistka Ela Kliś.