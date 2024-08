Joanna Opozda i Piotr Stramowski zadają szyku na otwarciu kliniki i ujawniają, jakim zabiegom się poddają: "SĄ NATURALNE" (WIDEO)

Joanna Opozda , Piotr Stramowski oraz Natalia Krakowska zostali niedawno ambasadorami Holly Clinic. Nowa placówka, która stawia na indywidualne podeście do pacjenta oraz nieinwazyjne zabiegi upiększające, już wkupiła się w łaski sporego grona celebrytów. Na imprezie z okazji otwarcia pojawiło się sporo znanych twarzy.

Ambasadorzy promują Holly Clinic

Druga ambasadorka, Joanna Opozda, jasno stwierdziła, że najbardziej w placówce, którą reklamuje, podoba się jej to, że "jest tam strefa chill, a pracownicy bardzo dbają o prywatność klientów", jednocześnie dodając, jakiemu zabiegowi zdążyła się już poddać.

Na przykład zabieg z igłami. To są takie igiełki jak akupunktura. Wbija się je w twarz i później się jakoś tak kręci. Podpina się pod prąd i to napina naszą skórę, ujędrnia. A przy okazji jest to naturalne - słyszymy.