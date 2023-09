Joanna Opozda komentuje oświadczenie właścicielki teatru, w którym pracuje Antek Królikowski. Jedna rzecz ją bardzo zdziwiła

Huh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 276 20 Odpowiedz

Dokładnie! Jakby była cicho to nadal by było cicho a tak się trochę zatrzęsło! Takich przypadków jak z Aśką jest więcej. Żadna kobieta nie zasądza sam alimentów na dzieciaka tylko są zasądzane przez sąd. Aśka nie ma alimentów na siebie żeby on tak się wymigiwał. Trzymam jej stronę jako kobieta. W przeszłości nie dostałam złotówki na dziecko od byłego męża bo zdążyli go wywalić z dobrze płatnej pracy za picie alkoholu. Mimo to miał zasądzone płacenie. To że ja zarabiałam ponad normę to z nikąd mi się nic nie należało. Nie rozumiem postępowanie konkubiny! Obyś kobieto kiedyś nie płakała nad swoim losem bo karma wraca nawet po wielu wielu latach.