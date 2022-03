Joanna Opozda na Dzień Kobiet dziękuje KOBIETOM ZA WSPARCIE: "Jesteście niesamowite. Doceniam" (FOTO)

Ppl 12 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

Szkoda tylko, że wykorzystywała to do pokazania, jaka to ona jest bogata. Gdy koleżanka przyniosła ubrania dla biednych (pamiętam to do dziś - szalik w zielono-różowe pasy i czapka do kompletu), Opozda kazała jej zabrać to spleśniałe coś i zapytała, czy rodzina tej dziewczyny myje się w tej samej wodzie przez tydzień, bo od niej śmierdzi. Nie śmierdziało.” (..) Próbowałam już kilka razy zacząć od "góry", wychowawca, rodzice, dyrekcja. Wszystko było uciszane, bo każdy się bał Opozdów, a ojciec Aśki był wpływowy. Potem odpuściłam i zaczęłam żyć własnym życiem. Dzisiaj próbuję znów coś robić z tą sytuacją, tym razem od "dołu", żeby całej sorawy nie dało się zamieść pod dywan, ale pudel usuwa komentarze. Piszę jeden, kopiuję go, za chwilę wklejam ponownie, bo poprzedniego już nie ma. Będę dziś pisała do starych koleżanek, które miały z nią takie doświadczenia lub mogą pamiętać z imienia i nazwiska inne dziewczyny. Mam nadzieję, że się uda.” (…) „Aśka od zawsze obsmarowywała inne kobiety i ktraktowala je fatalnie. Nie lubię Wieniawy, ale słowa Opozdy o niej były skandaliczne. Znam ją ze szkoły, miałam nadzieję, że się zmieniła, ale nie - to ta sama patologia, która iprawiała seks z kolegą w szkolnym kiblu i która wrzuciła zeszyty mojej koleżanki do kałuży, a potem je zdeptała. Poświęciła dobro własnego dziecka, by zatrzymaćprzy sobie faceta.” ////////// Anka D.: „Moja koleżanka się jej sprzeciwiła jako jedyna (może inaczej - to jedyny przypadek, ktory znam) i poszła do dyrekcji, ale sprawa się rozeszła po kościach. Zapytano, czy tak było, Aśka zaprzeczyła i padło typowe "macie się przeprosić". A potem ta dziewczyna miała tak przewalone, że już nikt nie próbował prosić szkoły o pomoc. A rodzice sami zniechęcali i kazali ją "omijać". Gdyby redakcja pudla była ciekawa - mogę dać namiar na tę dziewczynę i dwie inne, one z pewnością chętnie opowiedzą, co Aśka im robiła. I uważam, że powinny się odezwać wszystkie jej ofiary. Mnie akurat traktowała ok, nie wiem, czemu, ale też nie zamierzam milczeć. Już wiele złego zrobiłam, nie stając w obronie tych dziewczyn Bałam się. Do dziś żałuję i zrobię choć tyle - poprę ich słowa” ///// Granat: „gdyby była tylko wredna, to by nie było sprawy. Krzyżyk na drogę i papa. Ale ona nad wieloma osobami się znęcała fizycznie i psychicznie. Niszczyła rzeczy, zastraszała, moją koleżankę dorwała po lekcjach szarpała za włosy, aż jej zostawiła na głowie łysy placek. Wredotę się wybacza, ale lata znęcania i zastraszania już nie.” (…) „Ale wiele osób z naszego liceum śledzi losy Joaśki, nie dlatego, że są ciekawi, ale szukają sprawiedliwości. Pamiętam, gdy na wfie uderzyła mnie (celowo!) z całej siły piłką w twarz i złamała mi nos, a potem powiedziała, że i tak "miałam paskudną mordę", więc mi to nijak nie zaszkodziło. Raz wylałami herbatę z butelki i wlała na jej miejsce wode z toalety, a potem kazała wypić. Trzymała mnie za twarz, wlewała siłą do gardła i się śmiała. Nie chciałam przez nią chodzić do szkoły, codziennie wymiotowałam z nerwów na myśl, że na nią wpadnę.” /////////// Izzy: „Kilka lat temu pobiła kobietę uderzając jej głowa o umywalkę. Legendy krążą o jej wrednym charakterze i wyniosłości, kiedy upokarzała kelnerki, pracowników pensjonatu matki i każdego kto w jej mniemaniu był gorszy.”