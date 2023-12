Joanna Opozda na randce (?) z o DZIESIĘĆ LAT MŁODSZYM studentem. Bawili się na koncercie, a potem poszli na kolację (FOTO)

Lolz 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

O czym ona z nim chce rozmawiać? No chyba że nie chce rozmawiać hehe. Wiadomo, to też człowiek, ale serio to jest wielka przepaść, inne doświadczenia życiowe, inne problemy. Raz zdarzyło mi się na imprezie bawić że studentem, ja miałam już ok 30 a on był na drugim roku studiów. Mogliśmy rozmawiać o sesjach, ocenach, profesorach, ewentualnie o liceum (!), bo on w ogóle nie rozumiał moich problemów w pracy, czy kwestii kredytowych. Nawet o wakacjach nie było za bardzo jak pogadać, bo dla niego all inclusive w Egipcie to był szczyt marzeń (wiadomo, student nie ma dużo kasy), a dla mnie to było coś normalnego, ot wakacje jak wakacje i to jeszcze nawet dość tanie. O doświadczeniach też nie było co gadać, bo on nawet nie miał poważnego związku za sobą. Więc to trochę jak rozmowa z młodszym bratem "co tam u ciebie w szkole synek?"