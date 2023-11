Joanna Opozda pokazała, jak urządziła poddasze. Jest beżowo i PRZYTULNIE (ZDJĘCIA)

Joanna Opozda po życiowych perturbacjach zdecydowała się spełnić swoje marzenie i w kwietniu 2022 roku pochwaliła się zakupem własnego mieszkania z ogrodem. Aktorka przez wiele miesięcy wykańczała mieszkanie, na które przeznaczyła wszystkie swoje oszczędności. Chociaż cały proces spędzał jej to sen z powiek, to podekscytowana 35-latka ochoczo dzieliła się ze swoimi fanami postępami z prac.

Joanna Opozda zdecydowała się stworzyć na poddaszu pomieszczenie do wypoczynku. Chociaż skosy powodują, że aranżacja przestrzeni nie należy do najłatwiejszych, to jasne kolory, które zastosowano w projekcie, sprawiły, że wnętrza stały się niezwykle przestronne. W pomieszczeniu znalazło się miejsce na stół z zestawem krzeseł, wygodną sofę i pufę. Warta uwagi jest również huśtawka zamontowana na sufitowych belkach, które doskonale komponują się z drewnianymi meblami i dekoracjami z naturalnych materiałów.