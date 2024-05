Joanna Opozda przyszła na komunię w ŻARÓWIASTEJ MINI. Internauci podzieleni. "Dyskoteka" vs. "Cudna jest" (FOTO)

Ubrania komunijne dla gości od lat budzą ogromne emocje. Dużo osób wychodzi z założenia, że niektórzy nie potrafią przygotować stylizacji stosownej do okazji . Jak było w przypadku Joanny Opozdy?

Joanna Opozda podzieliła internautów komunijną stylizacją

W minioną sobotę Joanna Opozda ruszyła z Warszawy prosto do rodzinnego Buska-Zdroju, gdzie odbyła się komunia jej chrześnicy . Na tę okazję aktorka wybrała żarówiastą, pomarańczową mini z falbanami , obok której z pewnością nie dało się przejść obojętnie. Całość zestawiła z niebotycznie wysokimi obcasami. Część internautów stwierdziło jednak, że ubrała się niestosownie do okazji .

Nie da się ukryć, że piękna (dop. red. sukienka), no ale jednak na imprezę, dyskotekę, Więcej taktu i klasy; Jak chce, niech gołym (dop. red. ciałem) świeci. Według mnie trzeba stosować się do zasad, norm, etyki. No ale jak kto uważa - czytamy w komentarzach pod najnowszym postem.