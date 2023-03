Joanna Opozda reaguje na wpisy Antka Królikowskiego: "CZUJĘ SIĘ PONIŻONA"

TINTIN 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak to miala sie mezem opiekowac? a to on ile ma latek, ze nie potrafi sie sam soba zaopiekowac? to on powinien opiekowac sie zona, gotowac, robic zakupy, itd a nie na odwrot. Tacy faceci powinni byc samotni do konca zycia, nie wyniesli z domu wartosci zadnych. Albo powinni isc do wojska, tam by ich nauczyli szacunku, dbania o rodzine i zrobili by prawdziwego mezczyzne, bo to sa fajtlapy a nie mezczyzni.