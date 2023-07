Joanna Opozda świętuje 35. urodziny i chwali się prezentem od Vincenta (FOTO)

Mały Vini przyszedł na świat 22 lutego 2022 r. Chłopiec jest owocem zakończonej już relacji między Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim. To aktorka opiekuje się na co dzień dzieckiem. Od czasu do czasu relacjonuje macierzyństwo w mediach społecznościowych, jednak konsekwentnie nie pokazuje w sieci twarzy malucha.