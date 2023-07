Joanna Opozda ujawnia, Z KIM BALOWAŁA! Snuje też teorię: "Fotograf działał na zlecenie PEWNEJ OSOBY"

Kogel 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Już czlowiek nie moze wyjsc do klubu, zeby potanczyc, bo zrobia mu zdjecia i w komentarzach napisza, ze sie pusz….a… serio, bylo mi jej zal jak ja zostawil Antek K. Teraz mi zwisa i powiewa, bo dobrze na tym wyszla- umowmy sie! Ale troche wstyd jak sie czyta te zawistne komentarze pod poprzednim postem. Tak jakby ta kobieta mogla zyskac sympatie ludzi tylko jak siedzi sama, zaplakana w domu z dzieckiem. W Polsce są miliony ludzi w dużo cięzszych sytuacjach zyciowych niz ta celebrytka, ale to, ze wyjdzie z kims na randke ( nawet 10 lat mlodszym) czy pojdzie pobalowac do klubu ze znajomymi i zostawi dziecko z mama/opiekunka nie czyni z niej zlej osoby! Kobiety, piszę ten komentarz głównie do was, nie podcinajmy sobie nawzajem skrzydel! W tym kraju już i tak mamy mocno ograniczone prawa!