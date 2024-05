Joanna Opozda wspomina CIĄŻOWĄ sesję zdjęciową. Fanka: "Miałam zawał" (FOTO)

Daria 28 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Nie bardzo rozumiem po co publikować zdjęcia z sesji która powinna tylko i wyłącznie prywatna!Komu i po co informacje jak pani czuła się w ciąży! Straszne że takie intymne momenty sprzedawane są wszem i wobec!Dziecko jest już spore a pani wraca do momentu ciąży? Po co ????????