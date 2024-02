Joanna Opozda wspomina karierę modelki i pokazuje stare zdjęcia. Jednego szczególnie NIE LUBI... (FOTO)

Kiedyś książki modelingowe wyglądały tak. Nosiło się je ze sobą, takie ciężkie księgi i chodziło się na castingi. [...] Jejku, ale to są stare zdjęcia - powiedziała Joanna.

Joanna Opozda wróciła pamięcią do kariery modelki. Pokazała archiwalne zdjęcia

To jest w ogóle moja pierwsza sesja zdjęciowa, miałam 16 lat i zostałam zaczepiona na kolonii przez fotografa w Saint-Tropez. Karl Dickenson, do tej pory mamy kontakt. Nie udało nam się spotkać, jak byłam teraz w Paryżu, ale mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy - dodała.

Opozda postanowiła wyjawić, którego zdjęcia nie lubi najbardziej . Okazuje się, że na jej nieszczęście jest ono przypisane do jej profilu na portalu filmowym.

O Boże! To zdjęcie jest na Filmwebie. Nie wiem dlaczego. Nie lubię go, nigdy go nie lubiłam - skrytykowała.