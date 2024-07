Joanna Opozda zabiera głos ws. ciąży partnerki Antka Królikowskiego: "Dziecko powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane"

Antoni Królikowski spodziewa się drugiego dziecka. Joanna Opozda zabrała głos

Drodzy państwo, od samego rana jestem bombardowana telefonami. Napisały do mnie chyba wszystkie redakcje w kraju. Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co, niestety, często wpływa na jego zdrowie. Dlatego darujcie sobie komentarze i hejt... Kobiety w ciąży wszystko odczuwają 1000 razy mocniej, a korytzol, który płynie we krwi matki, dostaje się się do krwi dziecka - rozpoczęła.