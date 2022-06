Joanna Opozda ZACHWYCA figurą w kwiecistej sukience! Fani pod wrażeniem: "Królikowski, aleś ty durny..." (ZDJĘCIA)

Nick 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może oboje lubią rządzić w związku? Albo to ona go już nie chciała? Niektóre kobiety są wygodne i wybredne. Nie wygląda na załamaną po jakiejś wielkiej utracie uczucia, miłości itd. A ten ślub to pewnie po to aby więcej wytargać od niego w razie co? Kompletnie nie rozumiem logiki tej kobiety. Chyba że Królikowski czymś jej mocno podpadł i go pogoniła? Jakieś mocne używki? W tym programie na tym jachcie mocno dziwny był. Chyba że mu producenci kazali robić z siebie show na potrzeby programu? Nie rozumiem tych dwojga. Ale ona na twardzielke wygląda. Zgrabna i brzuszka kompletnie nie widać.